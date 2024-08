Kljub novemu povišku trošarin cena bencina v Sloveniji nespremenjena

Ob spremenjenih trošarinah bodo najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja v Sloveniji od jutri, 13. avgusta 2024, do vključno ponedeljka 26. avgusta 2024, izven avtocestnega križa ostale nespremenjene, je sporočila slovenska vlada. Tudi v novem dvotedenskem obdobju, od danes opolnoči do vključno ponedeljka, 26. avgusta, bodo torej znašale 1,514 evra za liter bencina, 1,528 evra za liter dizelskega goriva in 1,146 evra za liter kurilnega olja.

Marže trgovcev so, v skladu z vladno Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (PISRS) izven območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter. Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se oblikujejo prosto.