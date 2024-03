Kljub pomanjkanju osebja za računsko sodišče plodno leto

Na računskem sodišču Furlanije - Julijske krajine primanjkuje 25 odstotkov sodnikov in 20 odstotkov administrativnega osebja, kljub temu je bilo leto 2023 dejansko plodno, saj so se v primerjavi z zadnjim triletjem in obdobjem pandemije novega koronavirusa tako dejavnost kot rezultati povečali. Največje kritičnosti se beležijo na področju zdravstva, ki terjajo nujne ukrepe. Glede načrtov državne vlade, da bi podaljšala trajanje t.i. davčnega ščita ter tako omejila odgovornost za primere hudih nepravilnosti, pa bi to utegnilo zmanjšati moč tožilstva na računskem sodišču ter tudi možnost dosega odškodnine oz. vračanja denarja. Na to opozarja Tiziana Spedicato, generalna tožilka pri deželni sekcij Računskega sodišča za Furlanijo - Julijsko krajino, kjer se je danes dopoldne slovesno odprlo sodno leto.

V letu 2023 je računsko sodišče izdalo 18 sodb, med katerimi je v enajstih primerih popolnoma ali delno ugodilo zahtevam v skupni vrednosti 422.000 evrov. V istem obdobju je prejelo tudi 1267 prijav in začelo 887 postopkov, arhiviralo pa 1076 zadev. Skupna vrednost zahtev po odškodnini znaša 2,6 milijona evrov, vsota denarja, ki se ga je pridobilo na podlagi izvajanja sodb, pa znaša 1,2 milijona evrov.

