Kradel je na vlaku Dunaj - Trst

Osebje železniške policije iz Pordenona je danes zjutraj ovadila 53-letnega moškega iz Catanie, ki je avstrijski potnici ukradel nahrbtnik. Do neljubega dogodka je prišlo nekaj minut čez 6. uro, ko je moški vstopil v kabino, kjer sta bili dekle in njena prijateljica. Moški, ki ima očitno izkušnje s tatvinami na vlakih, je dekleti zmotil in na skrivaj iz kabine odnesel nahrbtnik. Izkoristil je zgodnjo jutranjo uro in utrujenost potnic ter se nemoteno oddaljil. V nahrbtniku je bilo poleg osebnih predmetov tudi 80 evrov gotovine.

Ko sta se potnici zavedali, da sta bili žrtvi kraje, sta obvestili sprevodnika na vlaku, ta pa je takoj vzpostavil stik z železniško policijo. Policisti pordenonskega oddelka so po opisu, ki sta ga podali dekleti, moškega kmalu izsledili v parku v okolici postaje, na kateri je tat izstopil. Moškega so ovadili ter ukraden nahrbtnik in denar vrnili potnici, ki je lahko mirno nadaljevala pot proti Trstu.