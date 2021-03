Mare Jonio: med preiskovanimi tudi Tržačan

Tožilstvo v Ragusi je odredilo niz preiskav na različnih koncih Italije zaradi suma spodbujanja nezakonitega priseljevanja in kršenja pomorskih pravil. Dogodek, ki je privedel do preiskav, sega v lanski september. Takrat naj bi po izsledkih sicilijanskega tožilstva humanitarna ladja Mare Jonio, s katero pripadniki nevladne organizacije Mediterranea saving humans iz morja rešujejo migrante, prejela »večjo denarno vsoto«, da bi na svoj krov prevzela 27 migrantov, ki jih je dober mesec pred tem iz morja rešila posadka tovorne ladje Maersk Etienne.

Preiskave so potekale v Trstu, Benetkah, Bologni, Lapedoni, Mazari Del Vallo, Montedinoveju in Augusti. Med preiskovanimi je tudi Tržačan Alessandro Metz, ob njem pa še nekdanji občinski svetnik v Benetkah Beppe Caccia, komandant ladje Mare Jonio Pietro Marrone in Luca Casarini. Vsi štirje preiskovani so kot upravitelji, zaposleni ali sodelavci povezani s podjetjem, ki je lastnik ladje Mare Jonio. V preiskavah so sodelovali policisti in finančni policisti.

Fabio D'Anna, glavni tožilec, ki sledi primeru, je pojasnil, da ni pod drobnogledom delovanje nevladne organizacije Mediterranea saving humans, pač pa zgoraj opisani dogodek iz septembra 2020 in z njim povezani podjetji, domnevno lastnici vpletenih ladij.