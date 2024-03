Matej Arčon novi podpredsednik vlade

Minister iz kvote Gibanja Svoboda, pristojen za področje odnosov z zamejci in Slovenci po svetu Matej Arčon je postal novi podpredsednik vlade. Kot je pojasnil, bo pokrival področje komunikacije. »To funkcijo želim opravljati z vso odgovornostjo, resnostjo in seveda z zavedanjem, da je pred nami težko obdobje, obdobje velikih izzivov,« je dejal.

»Moja osnovna naloga bo, da boste dobili vse ključne informacije, večinoma po seji vlade,« je dejal Arčon na novinarski konferenci po današnji seji vlade, na kateri je bil imenovan za podpredsednika. Podrobnosti o sprejetih odločitvah pa bodo v nadaljevanju, ne nujno na isti dan, pojasnjevali pristojni ministri, je bilo razumeti novega podpredsednika. Arčon se bo odzival tudi na aktualne teme, povezane z delom vlade.

»To funkcijo prevzemam postopoma, delamo še določene preglede, kako bi bili čim bolj organizirani, čim bolj strukturirani, da bi vi čim lažje prišli do potrebnih informacij in da bi bila komunikacija čim bolj transparentna. To je naša želja in to je tudi naš cilj,« je povedal novinarjem. Opravili bodo tudi interno razpravo o tem, kako želijo komunicirati ob prihodu na sejo vlade in ob odhodu z nje, kjer novinarji večkrat ministrice in ministre prosijo za izjave o aktualnih temah.

Ob tem je zanikal, da vlada pripravlja novo strategijo komuniciranja. »Ne drži, želimo samo čim bolj strukturirano komunicirati,« je pojasnil. Je pa dodal, da mora komunikacija »potekati po različnih kanalih, bodisi po ustaljenem načinu novinarskih konferenc, izjav za javnost in tudi preko družbenih omrežij«.

O najemanju zunanjih agencij za pomoč pri svetovanju pri odnosih z javnostmi na posameznih ministrstvih pa Arčon pravi, da je to stvar vsakega resorja posebej, kako se organizira. »Nekje je potreba po najemanju zunanjih svetovalcev, nekje pa te potrebe ni, na mojem resorju te potrebe ni,» je dejal.

Arčon je postal četrti podpredsednik vlade poleg ministrice za zunanje zadeve ter predsednice SD Tanje Fajon, ministra za delo Luke Mesca (Levica) in ministra za finance Klemna Boštjančiča.