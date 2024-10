Med usposabljanjem gorske policijske enote poškodovani trije policisti

Danes opoldne so se v skalni grapi grebena Na možeh nad Zelenico med usposabljanjem gorske policijske enote zaradi odloma velike skale poškodovali trije policisti, so sporočili z Generalne policijske uprave. Ugotovili so, da ne gre za hujše poškodbe. Po zdravniški oskrbi bodo policiste odpustili v domačo oskrbo.

Reševanje so zaradi zahtevnosti terena, težjih poškodb in mejnega območja poleg slovenskih izvedli avstrijski reševalci in več posadk helikopterjev. Avstrijski helikopter je opravil dva dviga za težje poškodovana policista in ju odložil pri Domu na Zelenici, slovenski policijski helikopter pa enega.

Dva težje poškodovana policista so z Zelenice nato prepeljali v zdravstveno ustanovo. Okoliščine ne kažejo, da bi bila življenjsko ogrožena. Tretjega poškodovanega policista so v dolino prepeljali tržiški gorski reševalci.

Kot so še sporočili z uprave, policija nesrečo obravnava enako kot ostale tovrstne dogodke. Aktivirali so pripadnike gorske policijske enote z druge policijske uprave, ki bodo opravili ogled in zbrali obvestila. Obvestili so tudi druge pristojne službe.

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je na Facebooku poškodovanim policistom zaželel uspešno okrevanje in čimprejšnjo vrnitev. Za hitro in učinkovito reševanje se je zahvalil tudi slovenskim in avstrijskim reševalcem.