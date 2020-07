Melania Trump na »viseči mreži«

Lesenega kipa Melanie Trump v bližini rojstne Sevnice (zasnoval ga je priznani ameriški umetnik Brad Downe), ki je pred dobrim letom, ko so ga postavili, zbudil nemalo pozornosti tako domače kot tuje javnosti, ni več. Neznani vandali so ga namreč zažgali. Požig je spodbudi italijanskega pisatelja in novinarja Micheleja Serro, da svojo rubriko L’amaca (Viseča mreža) v dnevniku La repubblica posveti prav požganemu lesenemu kipu slovenske soproge ameriškega predsednika.

Serra, ki je tudi znan kot satirični pisec, razmišlja o antičnem in novodobnem postavljanju kipov slavnim osebnostim, kar včasih spominja na dramo, včasih na farso, morda tudi na oboje. Pisec se v tem primeru ne opredeljuje, če je za sevniško leseno umetnino šlo za prvo ali drugo, gotovo pa živimo v časih postavljanja, a tudi rušenja in uničevanja kipov (glej aktualna dogajanja v ZDA), »ker zelo potrebujemo mite, ki pa lahko včasih trajajo zelo malo«. Človek je rabil več stoletij za rušenje kipov Krištofa Kolumba in le nekaj mesecev za požig skulpture Melane Trump v Sloveniji, kdo ve koliko življenja bodo imeli kipi, ki jih moramo še postaviti. Morda le nekaj dni ali celo ur, se sprašuje Serra.