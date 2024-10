Merili bodo kakovost olja

Strokovnjaki nimajo nobenega dvoma: letošnja letina oljk bo močno zaznamovana s sušo, ki je trajala domala celo poletje. Čeprav se pričakuje, da bo kljub temu končni izplen obilnejši od lanskega, bo za natančno oceno treba počakati do konca oljkarske sezone, saj se povprečni rezultati spreminjajo glede na posamezne oljčnike.

Oljkarji bodo lahko informacijo o kakovosti svojega pridelka pridobili s pomočjo analize NIR (tj. groba ocena parametrov kakovosti oljčnega olja) ali analize NIR v kombinaciji s senzoričnim mnenjem (tj. celotna groba ocena parametrov kakovosti ter ugotavljanje senzoričnih napak)​. Vzorce bodo sprejemali sodelavci Inštituta za oljkarstvo ZRS Koper v Izoli (Livade 6), in sicer od ponedeljka do petka med 9. in 10. uro ter med 15. in 16. uro. V tem času bo strokovno osebje tudi na voljo za dodatna vprašanja.

Ko bodo oljke pobrane in oljčniki pospravljeni ter pridelek varno pod streho bo treba ponovno začeti razmišljati tudi o vzdrževanju oljčnikov. S tem namenom Inštitut za Oljkarstvo ZRS Koper organizira šolo rezi oljk, ki bo potekala februarja 2025 v Kopru. Tečaj bo vodil priznani mednarodni strokovnjak Giorgio Pannelli iz vsedržavne italijanske šole rezi oljk (Scuola Potatura Olivo). Izobraževanje bo potekalo v dveh delih, teoretičnem in praktičnem, v dveh terminih (8. in 9. februar 2025 ter 10. in 11. februar 2025). Število mest bo omejeno, izobraževanje pa plačljivo. Za več informacij in prijave pišite na info.izo@zrs-kp.si.