Minister Valditara naj poroča o napovedanem krčenju slovenskih ravnateljstev

Senatorka Demokratske stranke Tatjana Rojc je danes vložila interpelacijo za italijanskega ministra za šolstvo Giuseppeja Valditaro in ministra za finance Giancarla Giorgettija, s katero opozarja na sporno odločitev, ki sta jo oba podpisala, da v okviru racionalizacije števila ravnateljstev med letoma 2024 in 2027 zmanjšajo tudi število ravnateljstev šol s slovenskim učnim jezikom za tri, torej s sedanjih 14 na 11 (v enakem obdobju nameravajo zmanjšati tudi število italijanskih ravnateljstev v FJK).

Vprašanje za ministra so poleg Tatjane Rojc podpisali vsi ostali kolegi iz DS, ki ob njej sedijo v senatnih klopeh, in tudi nekateri iz skupine avtonomij, v kateri je med drugimi južnotirolska stranka SVP. Z odprto interpelacijo, na katero se ministra lahko odzoveta tako v ustni kot v pisni obliki – seveda če se za to odločita – je Rojc opozorila tudi na izjemno sporno dejstvo, da je ministrstvo povsem obšlo Deželno komisijo za slovenske šole, mnenje katere je po zakonu obvezujoče.

