Ministri zadovoljni z rezultati nadzora na meji

Notranji ministri Matteo Piantedosi iz Italije, Boštjan Poklukar iz Slovenije in Davor Božinović s Hrvaške so se danes srečali v Buzetu na drugem trilateralnem srečanju, na katerem so se pogovarjali predvsem o nadzoru na mejah in o ilegalnih migracijah. Vsi trije ministri so zadovoljni z nadzorom, saj so izpostavili, da jim je z njim uspelo zavrniti veliko nezakonitih migrantov, istočasno pa nadzor ne predstavlja težav za obmejno prebivalstvo, saj kontrole izvajajo selektivno.

Božinović je zadovoljen, ker so uresničili tisto, kar so začrtali na prvem trilateralnem srečanju novembra v Trstu. Piantedosi je izpostavil, da so v tem času pregledali okrog 160.000 ljudi in 96.000 vozil, pri tem pa ugotovili 1600 ilegalnih migrantov in 900 ljudem zavrnili vstop v Italijo. Poklukar pa je poudaril, da je nadzor na meji v Sloveniji, ki poteka na mejah z Madžarsko in Hrvaško, privedel do odkritja 2000 ilegalnih migrantov, 700 so jim zato zavrnili vstop v državo.

Naslednje srečanje med tremi ministri bo potekalo 22. marca v Brdu pri Kranju, kjer se bodo sicer zbrali tudi notranji ministri držav zahodnega Balkana. Prepričani so, da sodelovanje med tremi državami ni dovolj, ampak da morajo sodelovati tudi z drugimi državami, po katerih pelje balkanska pot. Poklukar je ob tem izpostavil tudi pomen boja proti tihotapcem.

Vsi trije ministri so poudarili, da sodelujejo tudi druge skupne načrte in da snujejo načrt, da bi organizirali mešane policijske patrulje iz vseh treh držav.