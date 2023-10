Mirošič se med Slovenci v Italiji počuti doma

Iztok Mirošič je eden najbolj izkušenih slovenskih diplomatov. Pred nekaj dnevi je kot novi veleposlanik v Združenih državah Amerike predal poverilna pisma predsednice Nataše Pirc Musar predsedniku Josephu R. Bidnu. V Beli hiši ga je spremljala žena Tina.

Mirošič, ki je bil svojčas veleposlanik v Rimu, odlično pozna italijansko-slovenske odnose in se med Slovenci v Italiji počuti doma. Postati veleposlanik svoje države v najmočnejši državi na svetu je bil in je še vedno vrhunec diplomatske kariere vsakega diplomata na svetu, pravi.

Mirošičev nono Anton je bil rojen leta 1917 v ZDA, v mestu Davis v Zahodni Virginiji. Danes se njegov vnuk pogovarja z ameriškim predsednikom v Beli hiši.

Diplomat v intervjuju za Primorski dnevnik opisuje svoje prve občutke bivanja v ZDA. Prvi uradni obisk je opravil med Slovenci v Clevelandu, kjer je spremljal ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Mateja Arčona.

Mirošič nadalje pojasnjuje svoja gledanja na odnose med Italijo in Slovenijo (med drugim omenja tržaški Narodni dom in prizadevanja za njegovo vrnitev Slovencem), govori tudi o slovenski manjšini v Italiji. Pozdravlja sodelovanje med SKGZ in SSO, kot prvo manjšinsko prioriteto pa omenja skrb za šolo.

