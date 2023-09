Mlada pohodnika obtičala na vrhu gore

Gorski reševalci iz Pordenona so sinoči ob 20. uri posredovali na vrhu gore Colombera na območju Piancavalla na višini nekaj več kot 2000 metrov, od koder se dva mlada pohodnika, 35-letnica in 30-letnik, nista mogla več vrniti, ker se je dvignila megla in se je vidljivost močno poslabšala, nato pa ju je zajel še mrak. Reševalci so se jima približali s kombijem, nato so zadnjih 40 minut do vrha prehodili peš. Fant in dekle nista imela svetilke, uporabljala sta le lučko na mobilniku, pri čemer so gorski reševalci ugotovili, da sta verjetno pohod začela prepozno in sta nato obtičala na vrhu gore. Ko sta od daleč opazila svetilke reševalcev, sta jim sporočila svoj položaj, nato so ju dosegli. Reševalna akcija se je zaključila ob 23.30.