»Močna EU pomeni močno Slovenijo«

Na Trgu Edvarda Kardelja pred občinsko palačo v Novi Gorici so danes zvečer slovesno obeležili 20-letnico vstopa Slovenije v Evropsko unijo z državno proslavo, na kateri sta bila glavna govornika predsednik slovenske vlade Robert Golob in evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič.

Proslave so se med drugimi udeležili predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar, več ministrov, predvsem pa protagonista slovesnosti ob vstopu Slovenije v EU v noči na 1. maj 2004, vedno v Novi Gorici, se pravi takratni predsednik Evropske komisije Romano Prodi in takratni slovenski premier Anton Rop. V svojem govoru je sedanji premier Golob med drugim poudaril, kako je evropska zgodovina zaznamovana s stoletji navzkrižij med narodi, edina pot, da se to preseže, pa je bila pot vladavine prava, človekovih pravic in socialne države. To je bila ideja Evrope, ki je navdihnila tudi idejo o slovenski samostojnosti, nazadnje pa tudi ponovno združitev obeh Goric v enovit mestni prostor, je prepričan premier, za katerega je skupni Trg Evrope-Transalpina simbol Evrope in kaže pot naprej.

Slovenski premier je prepričan, »da je Evropa močna le, če je enotna, in močna je toliko, kolikor je solidarna. In bolj kot je močna Evropa, toliko je Slovenija varna«. Za Goloba je EU skupnost vrednot, kot so raznolikost, vključevanje in razumevanje, je skupnost, ki priznava dostojanstvo in vrednost vsakega posameznika ter si prizadeva ustvariti družbo, v kateri ima vsakdo priložnost za uspeh. Prav danes, ko se soočamo z novimi grožnjami, je bolj kot kdaj koli prej pomembno, da smo enotni v obrambi naših skupnih vrednot, meni Golob, ki je opozoril, kako se pred prihajajočimi volitvami Evropa znova sooča s ponujanjem populističnih rešitev, pri čemer solidarnost, včasih celo osnovna človečnost ostajata v ozadju. Zato je pozval k udeležbi, da se z glasom na volitvah branijo demokratične vrednote in potrdi zavezanost evropskemu projektu.

Evropski komisar Lenarčič pa je poudaril, kako so Slovenija in Slovenci 20 let po vstopu v EU znatno bolj razviti in bolj premožni ter tudi zadovoljni, tudi življenjska doba se je podaljšala, in to za skoraj pet let. Spopasti se je bilo treba tudi s krizami, vendar se je in se bo Slovenija prav zaradi vpetosti v evropske integracije z izzivi lažje soočala in bila deležna solidarnosti, kar je treba poznati in ceniti.

Dodaten, še pomembnejši razlog za praznovanje, pa je slavje ravno na Dan Evrope, ko se po vsej EU obeležuje začetek evropskega povezovanja na ruševinah dveh svetovnih vojn, ki ima v svojih temeljih vgrajeno zagotavljanje miru in enotnosti Evrope. »Po več desetletjih mirnega sobivanja nas imperialistična ruska agresija na Ukrajino že več kot dve leti opominja, da mir na evropski celini ni samoumeven,« je dejal Lenarčič, za katerega s tem projekt EU dobiva dodatno potrditev. Zato po njegovih besedah še bolj enotno in solidarno, trdno in močno EU potrebujemo bolj kot kadarkoli prej, kajti močna EU pomeni tudi močno Slovenijo, je prepričan evropski komisar.

Program proslave, ki jo je režirala Neda Rusjan Bric, so oblikovali Policijski orkester, Zbor Slovenske filharmonije, duo Silence, Vlado Kreslin, duet Saše Vipotnik in Aleksandre Ilijevski, skupina Trombone Connection, DJ Brlee, dirigent Simon Perčič in pianist Alexander Gadžijev, medtem ko sta dogajanje povezovali igralki Lara Komar in Lara Fortuna. Nastopila je tudi mednarodna plesna skupina MN Dance Company, prisotni pa so lahko gledali tudi video Jasne Hribernik.

Deželo Furlanijo - Julijsko krajino je zastopal odbornik za premoženje Sebastiano Callari (sprva je bil najavljen predsednik Massimiliano Fedriga, a ga naposled ni bilo), medtem ko je odbornica za finance Barbara Zilli v sporočilu med drugim poudarila, kako je vstop Slovenije v EU okrepil vlogo FJK. Zilli je omenila bližnje gostovanje Evropske prestolnice kulture v Novi Gorici in Gorici, ki potrjuje uspeh čezmejnega sodelovanja, s tem v zvezi pa je poudarila tudi program čezmejnih evropskih projektov Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027 in sklad za male projekte v luči EPK.