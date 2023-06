Motorist obležal 30 metrov od kraja nesreče

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so opoldne posredovali v Villi Vicentini, kjer sta trčila avtomobil in motor, pri čemer je 25-letnega motorista odbilo 30 metrov stran. Operaterji interventne telefonske številke za klice v sili 112 so na kraj poslali reševalno vozilo iz Červinjana in reševalni helikopter. Zdravstveno osebje je mlademu motoristu na kraju nudilo najnujnejšo oskrbo, nato so ga s helikopterjem prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli v zelo hudem zdravstvenem stanju. Na prizorišču nesreče so bili karabinjerji iz Palmanove, ki preiskujejo vzroke nesreče in gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in so odpravili njene posledice.