Na avtocesti A4 dva avtomobila na boku, eden izgubil motor

Na avtocesti A4 so bili malo pred 1.30 pri Gonarsu v smeri Trsta v nesrečo vpleteni trije avtomobili in avtobus. Dva avtomobila sta po trčenju pristala na boku, eden je izgubil motor, ki se je zagozdil pod prihajajoči avtobus. Poškodovale so se tri osebe.

Posredovali so gasilci, ki so zavarovali poškodovane avtomobile in so reševalcem službe 118 pomagali pri oskrbi poškodovanih. Nato so potegnili izpod avtobusa motor, ki se je zagozdil pod podvozje. Na kraj so prispeli tudi policisti in osebje družbe Autostrade Alto Adriatico ter reševalni helikopter. Med odpravljanjem posledic nesreče je promet potekal po enem voznem pasu.