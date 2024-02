Na Kočevskem rešili poškodovanega jamarja

Na območju Gotenice na Kočevskem so pravkar rešili poškodovanega jamarja, ki je v sredo popoldan padel v jami na globini okrog 120 metrov. Vest je objavila Jamarska reševalna služba na družbenih omrežjih. Srečen zaključek po 18 urah, so zapisali.

»Preko noči so reševalne ekipe del poti v jami uspele ročno razširiti in pripraviti za transport, saj smo upali, da bo stanje poškodovanca tako dobro, da ne bo potrebe po uporabi nosil. Vendar pa mu je zjutraj, ko so ga dvignili iz ležečega položaja, postalo slabo, zato je zdravnik odločil, da se počaka in poškodovanca iz jame prinese v nosilih,« je povedal danes zjutraj vodja Jamarske reševalne službe Walter Zakrajšek.

Dodal je, da si je jamar ob padcu poškodoval komolec in dlan, dobil je udarec v glavo, ker pa je padel na bok, ima močne bolečine v ledvenem delu. Zdravnik ob pregledu ni odkril kakšnih notranjih poškodb.

Jamar se je poškodoval v sredo nekaj pred 18. uro pri spuščanju v eno od jam na območju Kočevja, natančneje v jami Jelen brdo pri vzpetin z istim imenom na območju Gotenice. Na globini okrog 120 metrov je zaradi spolzkih in gladkih tal padel okoli šest metrov v globino.

Jama pri Jelen brdu je po podatkih katastra jam dolga 518 metrov in globoka 192 metrov.