Na nakupovalnih policah bo kmalu na voljo veganska Nutella

Italijanska čokoladna družba Ferrero je napovedala, da bo svojo ponudbo čokoladnih izdelkov dopolnila z vegansko različico priljubljenega lešnikovega namaza Nutella. Ta bo v prihodnjih tednih že na voljo v Italiji, Franciji in Belgiji, v prihodnjem letu pa po celotni Evropi. Pojasnili so, da so se za ta korak odločili zaradi spreminjajočih se okusov potrošnikov.

Veganska Nutella, ki bo prepoznavna po zelenem pokrovu, ne bo več vsebovala mlečnih sestavin, pač pa jih bodo nadomestili s čičeriko in riževim sirupom. Pri Ferreru zagotavljajo, da bo okus nespremenjen in povsem enak Nutelli. Prve ocene okusa na družbenih omrežij so pozitivne, poročajo italijanski mediji.

Za pomemben korak so se odločili, ker se vedno več uporabnikov odloča za zmanjšanje ali prenehanje uživanja živalskih proizvodov, so sporočili. So pa ob tem opozorili, da morajo biti ljudje z intoleranco na laktozo vseeno previdni pri uživanju rastlinske Nutelle, saj jo izdelujejo v tovarnah, kjer mlečne sestavine uporabljajo za druge izdelke.

Priporočena cena za 350-gramsko vazico veganske Nutelle bo 4,49 evra.