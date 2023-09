Na Primorskem bo letina oljk podpovprečna

Letina oljk na Primorskem bo najbrž podpovprečna po količini in kakovosti, so povedali na novinarski konferenci v Izoli ob robu dogodka Oljka županov - oljka povezovanja. Med posameznimi nasadi so sicer velike razlike. Precej jih je napadla oljčna muha, zaradi česar bo treba pridelek pobrati, ko vsebnost olja še ne bo najvišja.

Vremenske razmere so bile letos zelo ugodne za razvoj škodljivcev, so pojasnili v Centru za oljkarstvo pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica. Med njimi je še vedno najpomembnejša oljčna muha, ki se množično pojavlja zlasti v septembru in povzroča črvivost plodov. V zadnjih treh tednih je imela odlične pogoje za odlaganje jajčec, zato je veliko pogostejša kot lani, so pojasnili.

Predvsem na Goriškem je veliko škode povzročila tudi marmorirana smrdljivka. V Brdih so odkrili, da je poškodovanih do 90 odstotkov koščic, ki jih omenjeni škodljivec napade preden otrdijo. Skupna količina pridelka bo manjša od pričakovane, vendar ne bo povsod tako.

Strokovnjaki izpostavljajo, da so velike razlike med posameznimi oljčniki in tudi znotraj oljčnikov, saj so nekatera drevesa povsem prazna, druga pa polna. Količina olja pa bo še manjša, ker je oljevitost plodov bistveno nižja kot v zadnjih letih. Vsebnost olja sicer letos precej hitreje narašča pri sorti leccino kot pri istrski belici, kažejo primerjave najpomembnejših sort.

V laboratoriju Inštituta za oljkarstvo medtem ugotavljajo, da je na drevesih veliko poškodovanih plodov, pri čemer svetujejo, naj se poberejo čim prej, da bo kakovost še v mejah ekstradeviškega olja.

Raziskovalci so opozorili tudi na dolgoročen vpliv podnebnih sprememb. Opažajo, da oljke cvetijo približno teden prej kot pred 30 leti in dva tedna prej kot pred 60 leti. Spreminja se tudi razmerje maščobnih kislin, vse večji je delež takšnih, ki lažje oksidirajo.

Oljka županov - oljka prijateljstva je dogodek, ki ga ob začetku sezone obiranja oljke že tradicionalno organizirata Društvo oljkarjev Slovenske Istre in župan občine Izola pod pokroviteljstvom ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.