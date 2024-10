Na Ravbarkomandi ukradel avtomobil in pred policisti bežal do Ljubljane

Koprske policiste je včeraj ob 9.52 s počivališča Ravbarkomanda ženska obvestila, da so ji ukradli avtomobil kia ceed, koprske registracije. Oškodovanka je ključe pustila v vozilu. Policisti so prejeli opis storilca in ga z več patruljami PU Koper in PU Ljubljana začeli iskati. Ljubljanski policisti so vozilo opazili pred Brezovico in ga pričeli zaustavljati, vendar je voznik pospešeno vozil naprej. Ob 10.10 so ga prijeli v Ljubljani. Ugotovili so, da je bil za volanom 41-letni Postojnčan. V postopku so ugotovili, da je vozilo poškodovano, saj je voznik med begom podrsal varnostno ograjo na počivališču Ravbarkomanda. Vozilo so vrnili lastnici, osumljenemu pa sledi kazenska ovadba.