Najprej odjuga in rumeno opozorilo, nato možen sneg do nižin

Vremenska slika se bo v tem tednu, kot smo pisali, večkrat in občutno spremenila. V območje mrzlega severnega zraka, ki je v minulih dneh zaobjelo tudi naše območje, se bo že v prihodnjih urah vrinil ciklon, ki se približuje od severozahoda, naše kraje pa bo tudi prešla oslabljena vremenska fronta. Temperature so se že prehodno zvišale, zvečer in ponoči se bodo pojavljale povečini rahle do zmerne padavine, meja sneženja se bo dvigala.

Jutri se bo po jutranjih padavinah vreme čez dan od severozahoda izboljšalo. Vpliv mrzlega severnega zraka se bo po odhodu vremenske fronte znova povečal. Temperature se bodo od jutrišnjega večera spuščale, noč na sredo pa bo za ta čas spet mrzla.

V sredo bo povečini sončno in hladneje, občasno bo pihala šibka burja.

V četrtek in petek se bo z odjugo, ki jo bo povzročila višinska dolina, ki se bo poglabljala nad zahodnim Sredozemljem, vreme spet poslabšalo in prehodno otoplilo. Pojavljale se bodo močne do obilne padavine, v petek bo zapihal okrepljen jugozahodnik. Arso je za četrtkovo popoldne že objavil rumeno opozorilo za jugozahod in jugovzhod Slovenije zaradi izdatnejših padavin, ki ga je za petek razširil nad vso državo.

V soboto bodo naši kraji še znotraj višinske doline z vlažnim zrakom z novim manjšim ciklonom in bo, kot kaže, ozračje še vsaj občasno nestanovitno. Začel bo pritekati tudi občutno hladnejši zrak, ki ga bo proti nam preusmerjal anticiklon, ki se bo nad Atlantikom vzpenjal proti severu. Po zdajšnjih izračunih kaže, da bi lahko v soboto prehodno snežilo do nižin in morda tudi do morja. V nedeljo naj bi se vreme izboljšalo, za ta čas nizke temperature pa naj bi še vztrajale še vsaj nekaj dni.