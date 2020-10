»Ne zaprtju meje med Italijo in Slovenijo«

»Upam, da se je Evropa res kaj naučila od prvega spomladanskega vala pandemije in da ne bo prišlo do ponovnega zapiranja mej med državami, v našem primeru med Italijo in Slovenijo,« meni veleposlanik Iztok Mirošič, ki je na forumu Oglejske evroregije zastopal slovensko zunanje ministrstvo. »Ko je prišlo do zaprtja italijansko-slovenske meje je zmanjkal dialog med državama, nastala je zmeda,« je dodal diplomat, ki vidi rešitev problemov v rednem sodelovanju in sprotnem obveščanju med Rimom in Ljubljano. »Nikoli več zaprte meje,« je podčrtal Mirošič.

Pristojni v obeh državah bi se morali na področju medsosedskih odnosov po Mirošičevem mnenju zgledovati po predsednikih Borutu Pahorju in Sergiu Mattarelli, »ki sta 13. julija na Tržaškem napisala novo stran zgodovine v odnosih med dvema narodoma in državama«. Mirošič je poudaril, da sta Slovenija in Italija dobri sosedi, na križišču Srednje Evrope in Mediterana, ki morata vzdrževati aktiven dialog, zagotoviti odprtost meja in skrb za narodni manjšini. »To iskreno dobronamernost za evropsko prihodnost morata državi ohranjati tudi v časih najhujših preizkušenj, kot je pandemija,« je dodal.

Rim in Ljubljana očitno nočeta, da bi se ponovil scenarij iz začetka marca, ko je Slovenija (vlado je takrat še vodil Marjan Šarec) dejansko čez noč zaprla mejo z Italijo, potem ko se je v tej državi epidemiološko stanje močno poslabšalo. Foruma se je udeležil tudi predsednik FJK Massimiliano Fedriga.