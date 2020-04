Ob 25. aprilu in 1. maju se pridružite pozivu ZSKD

Praznovanje dneva osvoboditve in praznika delavcev bo letos drugačno, to pa ne pomeni, da ga ne bo. Tega se zavedajo tudi pri Zvezi slovenskih kulturnih društev, kjer so včlanjenim društvom, prijateljem in simpatizerjem poslali poziv k sodelovanju. »Prihajajo pomembni dnevi. Za nas, za našo zgodovino in za našo prihodnost. 75-letnica osvoboditve. 25. april in 1. maj sta pomembna praznika, ki so ju izborili ljudje za boljši in svobodni svet, za enakopravnost, pravičnost, solidarnost, demokracijo, sožitje, temeljne človekove pravice. Zato pri ZSKD menimo, da moramo tudi v teh korona časih obeležiti ta dva pomembna dneva. Nekatera društva se na to že vneto pripravljajo,« je zapisala predsednica Živka Persi. V pozivu so ponudili nekaj namigov, kako se lahko vsakdo od doma pridruži praznovanju dneva osvoboditve in praznika delavcev.

MISLI: Kot posamezniki ali društvo, v obdobju od 25. aprila do 9. maja, ko bo 75. obletnica osvoboditve Evrope, pošljite/objavite/delite na Facebook strani ZSKD misli, poezije, pesmi, podobe, ki izražajo vrednote rezistence in NOB-ja, ki nas opogumljajo in vlivajo moči. Žaljivih in nestrpnih vsebin ne bodo objavljali.

NEKAJ RDEČEGA: Prvega maja, na dan praznika delavcev, na svojem balkonu, oknu, pročelju, vrtu ipd. izobesite nekaj rdečega.

NAJ ODMEVA VSTAJENJE PRIMORSKA: Prvega maja bosta Radio Trst A in Radio Koper, ob 12. uri istočasno predvajala primorsko himno Vstajenje Primorske. Radijski postaji bosta tako z glasbo povezali celotno Primorsko. »Vabimo vas torej, da ob 12. uri odprete okna ter na ves glas nastavite na Radio Trst A, da bodo pesmi odmevale daleč naokrog,« so zapisali pri ZSKD, kjer dodajajo, da bo Radio Trst A 1. maja zjutraj predvajal budnice, popoldne koncert Kombinatk, v večernih urah pa bo po Rai 3 bis (slovenska televizija) posnetek koncerta TPPZ Pinko Tomažič v Stožicah.

LESTVICA NAJ: Vstajenje Primorske je gotovo najbolj priljubljena, prepoznavna in povezovalna pesem tega območja. Vendar poznamo še veliko priljubljenih borbenih, uporniških in pesmi, ki opozarjajo na krivice, solidarnost ipd., tudi sodobne. Zato pri ZSKD vabijo, da jim pošljete svojo »naj pesem«. Sestavili bodo lestvico najbolj priljubljenih pesmi, ki odražajo vrednote svobode, enakopravnosti, pravičnosti, solidarnosti, demokracije, sožitja in temeljnih človekovih pravic.

SOLIDARNOST: »Ti dnevi naj bodo tudi v znamenju solidarnosti, pomoči in pozornosti do šibkejših, ranljivejših ter do tistih, ki so v socialni in ekonomski stiski. Zato po svojih močeh podpirajmo različne solidarnostne akcije, ki so v teku, za katerimi stojijo tudi slovenske organizacije in društva v Italiji. Tudi z gesto bližine bodo ti dnevi pridobili na pomenu,« so še zapisali.