Ob 3. zjutraj bomo urine kazalce premaknili eno uro nazaj

Danes ponoči, v noči na nedeljo, bomo spali eno uro dlje. Ob 3. uri zjutraj bomo namreč urine kazalce premaknili eno uro nazaj.

Premik na zimski čas bo prinesel uro več spanja. Evropski parlament je pred tremi leti in pol sicer sprejel stališče o odpravi premikanja ure že v lanskem letu, odločitev za zimski ali poletni čas pa je prepuščena članicam. Zadnje premikanje ure je bilo sprva predvideno že za leto 2019, a so v EU odločitev o tem tudi zaradi drugih prednostnih nalog preložili.

Namen premikanja ure na poletni čas je bil, da bi luči prižgali kasneje v dnevu in tako bolje izkoristili dnevno svetlobo, s tem pa prihranili energijo. Zaradi ukrepa naj bi bilo manj prometnih nesreč in kriminala, pa tudi gospodarstvo naj bi čutilo pozitivne učinke. Nasprotniki ukrepa pa izpostavljajo, da premikanje kazalcev negativno vpliva na biološko uro ljudi, slabša njihovo razpoloženje in zdravje.