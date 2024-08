Ob nevihtah ponekod občuten padec temperature in močan veter

Ob hladni vremenski fronti, ki se danes onstran Alp pomika proti vzhodu, je tudi proti nam ponekod pronical nekoliko bolj svež zrak, ki je povečeval krajevno nestanovitnost, kar je bilo najbolj opazno v gorah in v severnem nižinskem pasu, mestoma pa tudi na Goriškem, Tržaškem in ponekod v Istri. Pojavljale so se krajevne nevihte, ki so bile mestoma močne. Ozračje se je ponekod občutno ohladilo, ponekod je tudi prehodno zapihal močan severni veter. V Zgoniku se je temperatura ob močni nevihti v eni uri spustila za 7,7 stopinje Celzija. Meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa je tam še ob 14. uri namerila 31,6 stopinje Celzija, uro kasneje pa 23,9 stopinje Celzija. Pri Briščikih so ob 14. uri namerili 30,8 stopinje Celzija, ob 15. uri pa 25,2 stopinje Celzija, v Šempolaju 28,9 oz. 24,2 stopinje Celzija in v Tržiču 30,8 oz. 25,2 stopinje Celzija. V Tržiču pa je zapihal močan severni veter, katerega najmočnejši sunek je dosegel hitrost kar 82 km/h, je razvidno iz podatkov meteorološke opazovalnice deželne agencije za okolje Arpa.

V prihodnjih urah niso izključene še druge posamezne krajevne nevihte. Proti nam pa bo prehodno pronical spet nekoliko bolj svež zrak. Zapihala bo šibka burja.

Jutri bo delno jasno do zmerno oblačno. Noč bo nekoliko bolj sveža. Najvišje dnevne temperature bodo do 31 stopinj Celzija.

Od petka do nedelje bo pretežno oblačno in čez dan rahlo topleje.