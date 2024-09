Ob nocojšnjem vremenskem poslabšanju rumeno opozorilo civilne zaščite

Civilna zaščita iz FJK je ob nocojšnjem vremenskem poslabšanju objavila rumeno opozorilo. Trajalo bo od 18. ure danes (ponedeljek) do 12. ure v torek in velja razen obmorskega pasu za vse predele. V njem opozarjajo pred obilnimi ali zelo obilnimi padavinami in nevihtami.

Alpam se bo v ponedeljek približalo atlantsko ciklonsko območje, ki bo proti nam preusmerjalo vse bolj vlažne in nestanovitne jugozahodne tokove, so zapisali. V torek bosta naše kraje prešli dve hitri vremenski fronti, prva v zgornjih jutranjih urah, druga pa zvečer. Za njima bodo še pritekali vlažni sredozemski tokovi.

Zvečer in ponoči se bodo pojavljale povečini obilne padavine, vmes bodo nevihte. Zlasti v severnih nižinskih predelih, v predalpskem pasu in v Karniji bodo lahko zelo obilne, opozarjajo. Ob prehodu fronte, ki jo pričakujemo po polnoči, bodo v višinah zlasti v Julijskih predalpah zapihali okrepljeni južni vetrovi. Ob morju bo pihal okrepljen jugovzhodnik, ki bo obrnil v jugozahodni veter. Po nočnem deževju z nevihtami jutri zjutraj bo spremenljivo z možnostjo posameznih ploh. V popoldanskih urah pa se bodo pojavljale nove krajevne plohe in nevihte, ki bodo verjetnejše v vzhodnih predelih dežele.