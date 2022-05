Občni zbor ZKB: izrazita rast in skrb za člane

Nedeljski občni zbor Zadružne kraške banke Trst Gorica je zaradi epidemioloških razmer v državi že tretje leto potekal na daljavo, se pravi ob odsotnosti članstva. Ta pa je tudi edini vidik letnega srečanja, ki bi ga lahko imeli za ne-pozitivnega, kajti vsi ostali so izjemni. Že samo za glasovanje preko poverjenega notarja Damjana Hledeta se je odločilo 445 članov, kar kaže na to, da si želi članstvo aktivno sodelovati pri delovanju tega bančnega zavoda. Vodstvo ZKB ponosno meni, da gre za enega od sadov dela, ki so ga zlasti v zadnjih dveh letih opravili tako na terenu kot z zaposlenimi.

Na občnem zboru je bila predstavljena bilanca za leto 2021, ki nazorno prikazuje številne dosežene uspehe. Ti gredo od izrazitega, skoraj 12-odstotnega porasta skupnih vlog do skoraj 13-odstotnega porasta kreditov strankam ter povečanja obsega poslovanja za celih 134 milijonov evrov. Celoten obseg poslovanja je lani tako znašal 1,2 milijarde evrov.

Največ kreditov je bilo izdanih predvsem družinam za nakup glavnega prebivališča in srednjim ter malim podjetjem za razvoj dejavnosti. Trend naraščanja števila tekočih računov, ki ga ZKB beleži že nekaj let, se je nadaljeval tudi v letu 2021, ko je bilo odprtih 1700. Posledično se je razširila tudi uporaba sistemov elektronskega plačevanja in naprednih plačilnih rešitev, ki jih ponuja internetno oziroma mobilno bančništvo. Še en dosežek predstavlja povečanje števila članov: v prejšnjem letu je zadružna banka v svoje članstvo sprejela 195 novih članov, med katerimi jih kar 127 še ni dopolnilo 35. leta starosti.

Z rezultati je dosedanji predsednik upravnega odbora Adriano Kovačič zato upravičeno zadovoljen, še bolj ga veseli angažiranost članov. »Naše članstvo nam z aktivnim sodelovanjem sporoča, da je navezano na našo bančno zadrugo in to nam daje dodaten elan za nadaljnji razvoj,« razloži Kovačič, ki hkrati ugotavlja, da je zato banka na pravi poti, »na kateri bomo utrdili zadružništvo in pomagali naši skupnosti.«

Na občnem zboru so bili izvoljeni tudi tri člani upravnega odbora, to so komercialni direktor družbe Le navi Trieste Igor Filipčič, generalni direktor podjetja Mark Medical Aleš Nanut in dosedanji predsednik Adriano Kovačič. Ta je bil na včerajšnjem sestanku ponovno izvoljen za predsednika, in sicer za obdobje treh let.