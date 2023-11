Ohranili vse michelinove zvezdice, Harry's Piccolo z novim priznanjem

Znani so prejemniki prestižnih michelinovih zvezdic za leto 2024. Med novimi prejemniki zvezdic ni bilo nobene restavracije v Furlaniji - Julijski krajini, vsi dosedanji imetniki tega odlikovanja pa so jih ohranili. Z dvema michelinovima zvezdicama se bosta tako v FJK še naprej ponašala tržaška restavracija Harry’s Piccolo in videmska Agli Amici.

Po eno michelinovo zvezdico so ohranili Trattoria al Cacciatore - La Subida v Krminu, L’Argine a Vencò v Dolenjem, La primula v San Quirinu, Osteria Altran v Rudi in Laite v Plodnu.

Med lokali, ki so osvojili posebne nagrade, je tržaška restavracija Harry’s Piccolo na Velikem trgu. Lokal, ki ga vodita Matteo Metullio in Davide De Pra, se bo odslej lahko ponašal tudi s priznanjem passion dessert, s katerim nagrajujejo kakovost sladic oziroma desertov.

Lokanda Devetak na Vrhu je ohranila zeleno zvezdico, s katero odlikujejo restavracije, ki posebno pozornost dajejo trajnostnemu pristopu, pa tudi surovinam, spoštovanju dela in podpori lokalnim proizvajalcem, zmanjševanju odpadkov in ravnanju z njimi, prizadevanju za čim manjšo uporabo energentov in tudi usposabljanju mladih.