Pahor se bo udeležil pogreba kraljice Elizabete II.

Predsednik republike Borut Pahor se bo v ponedeljek v Londonu udeležil pogreba pokojne britanske kraljice Elizabeto II., so danes sporočili iz urada predsednika. V času pogreba, v ponedeljek med 12. in 14. uro, bo zastava pred predsedniško palačo spuščena na pol droga, so še sporočili iz urada.Kot so še pojasnili, je Pahor v predsedniški palači sprejel britansko veleposlanico v Sloveniji Tiffany Sadler, ki mu je prenesla povabilo novega britanskega kralja Karla III. in članov kraljeve družine, da se udeleži pogrebnih slovesnosti to nedeljo in ponedeljek v Londonu.

Obenem sta se predsednik in veleposlanica dogovorila, da se v luči tradicionalnega obeleževanja slovensko-britanskega prijateljstva, v okviru katerega je leta 2019 Slovenijo tudi obiskal britanski princ Edvard, preminuli monarhinji na primeren način poklonijo tudi v Sloveniji. V času ponedeljkovega pogreba bo tako zastava pred predsedniško palačo spuščena na pol droga.