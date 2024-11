Papež Frančišek za novega koprskega škofa imenoval Petra Štumpfa

Papež Frančišek je za novega koprskega škofa imenoval Petra Štumpfa, ki je do zdaj vodil škofijo Murska Sobota. Ta s tem ostaja brez škofa in bo iskala novega, so za STA povedali na Slovenski škofovski konferenci (SŠK). Štumpf bo z imenovanjem postal njen četrti škof ordinarij po obnovitvi škofije leta 1977.

Dosedanji koprski škof Jurij Bizjak je namreč pred dvema letoma in pol dopolnil 75 let, zato je moral v skladu s cerkvenim pravom podati svoj odstop. Tega je papež Frančišek zdaj sprejel in za novega škofa imenoval murskosoboškega škofa Štumpfa. Do umestitve Štumpfa v novo škofijo oba dosedanja škofa opravljata delo v svoji škofiji, so pojasnili na SŠK. Kdaj bo umestitev, še ni znano.

Bizjak je koprsko škofijo vodil od leta 2012, Štumpf pa bo z današnjim imenovanjem postal njen četrti škof ordinarij po obnovitvi škofije leta 1977.

Štumpf se je rodil 28. junija 1962 v Murski Soboti. Po končani osnovni šoli se je vpisal v Srednjo versko šolo v Želimljah. Leta 1983 je maturiral na Gimnaziji Poljane v Ljubljani, nato pa se vpisal na teološko fakulteto v Ljubljani. V duhovnika je bil posvečen 29. junija 1990. Magistriral je leta 1994, doktoriral pa leta 2002.

Kot kaplan in župnik je služboval v župnijah Rakovnik v Ljubljani, Sevnica, Ig, Zabukovje nad Sevnico, Maribor (sv. Janeza Boska), Veržeju in zopet Rakovniku v Ljubljani.

24. maja 2006 ga je papež imenoval za mariborskega pomožnega škofa, za novega murskosoboškega škofa pa je bil imenovan 28. novembra 2009.