Po dolgem času temperature povečini spet v dolgoletni normalnosti

Ozračje se je po prehodu sinočnje vremenske fronte po pričakovanjih osvežilo. Največje vročine je po dobrih dveh mesecih konec. Temperature so se povečini spustile v dolgoletno normalnost. Osvežitev ne bo muha enodnevnica, saj bo vztrajala tudi v bližnji prihodnosti in se bo v prihodnjem tednu še stopnjevala.

Radiosonda iz Rivolta pri Vidmu je opolnoči na višini 1500 metrov v prostem ozračju namerila 12,6 stopinje Celzija, ničto izotermo pa na višini 3373 metrov. Še pred nekaj dnevi je na isti višini namerila 19,4 stopinje Celzija, ničto izotermo pa na višini 4200 metrov.

Noč je bila občutno bolj sveža kot v minulih dneh. Meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa je pri Briščikih danes namerila najnižjo nočno temperaturo 15,3 stopinje Celzija, v Koprivnem 17,7 stopinje Celzija in v Trstu 21,6 stopinje Celzija. Gre za občutno osvežitev, saj so bile še v minulih dneh tudi na Kraški planoti in na Goriškem najnižje nočne temperature občutno nad 20 stopinjami Celzija, v Trstu pa celo blizu 30 stopinj Celzija. Najnižjo nočno temperaturo v FJK so namerili na Višarjah, kjer se je živo srebro spustilo na 8,7 stopinje Celzija.

Danes bo ozračje še nekoliko nestanovitno in bo prevladovala spremenljivost. Možnost za krajevne plohe ali nevihte bo nekoliko večja le v gorskem svetu.

Jutri bo prevladovalo sončno vreme. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 27 stopinj Celzija. Noč pa bo še nekoliko hladnejša od današnje.

V nedeljo bo dopoldne še delno jasno do spremenljivo oblačno, čez dan bo oblačnost naraščala in se bodo začele pojavljati padavine, deloma plohe in nevihte.