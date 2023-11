Po nadaljnji ohladitvi odjuga z obilnimi padavinami

Vremenska slika bo v bližnjem obdobju kar pestra. Vrstila se bodo izboljšanja in poslabšanja z otoplitvami in ohladitvami.

Danes in jutri ter še deloma v ponedeljek bo na vreme pri nas vplivalo obsežno območje za ta čas mrzlega zraka, ki se je v minuli noči spustilo iznad evropskega severa. Anticiklon nam bo zagotavljal stanovitno in povečini sončno vreme. Jutrišnje nedeljsko jutro bo za ta čas mrzlo, najnižje temperature bodo razen ob morju povečini pod lediščem, mestoma tudi za več stopinj Celzija. Najvišje nedeljske temperature pa bodo do okrog 10 stopinj Celzija.

V ponedeljek se bo od severozahoda približeval našim krajem ciklon, ki se bo vrinil v območje polarnega zraka. Ob njem se bo postopno rahlo zvišala temperatura in se bodo od ponedeljkovega popoldneva občasno pojavljale rahle do zmerne padavine. Sprva bi se lahko kakšna snežinka prikazala tudi ponekod v nižjih legah. V noči na torek in v torek bo postopno topleje in bo v nižinah deževalo.

Od torkovega večera, ko bo ciklon odhajal, bo na temperature pri nas spet vplival hladnejši severni zrak in se bodo temperature spet spuščale. Sredino in četrtkovo jutro bosta za ta čas spet mrzla, najnižje nočne temperature se bodo marsikje v nižinah spustile do okrog ledišča ali nižje. V sredo bo prevladovalo sončno vreme, v četrtek čez dan bo postopno že nekaj več oblačnosti. Nad zahodnim Sredozemljem se bo poglabljala višinska dolina in bo z jugozahodnimi tokovi začel pritekati toplejši zrak. V četrtek zvečer in v noči na petek se bodo začele pojavljati padavine, ki se bodo nato krepile.

V petek bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo močne do obilne padavine in bo občutno topleje. Oblačno vreme z občasnimi padavinami in toplim ter vlažnim vremenom se bo, kot kaže, nadaljevalo tudi v soboto, nato se bo vreme predvidoma izboljšalo in spet ohladilo.