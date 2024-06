Pod vplivom mamil bežal pred policisti in se zaklenil v avtomobil

Koprske policiste so včeraj opoldne obvestili o avtomobilu, ki je zaradi močnega vijuganja ogrožal druge voznike na primorski avtocesti od Ljubljane proti Ravbarkomandi.

Več podobnih obvestil so prejeli še s Kozine in iz Dekanov. Policisti so kršitelja izsledili in ustavljali na hitri cesti pred Koprom, toda znakov ni upošteval. Na Šmarski cesti se je vendarle ustavil pri srednji šoli in so ga dosegli, pri čemer pa je ostal zaklenjen v vozilu. Zatem je sunkovito zapeljal vzvratno, trčil v službeno vozilo in odpeljal naprej. Uspelo jim ga je ponovno ustaviti na Dolinski cesti, kjer se je ponovno zaklenil v avtomobil. Ker je kazalo, da bo ponovno odpeljal, so policisti razbili steklo prednjih levih vrat in ga prijeli. Ugotovili so, da gre za 47-letnega voznika iz Ljubljane. Odredili so mu preizkus alkoholiziranosti in hitri test za droge, ki je bil pozitiven na kokain in amfetamine, zato mu je bil odrejen še strokovni pregled. Odvzeli so mu prostost. Obravnavajo sum storitve kaznivega dejanja Nevarne vožnje in Preprečitve uradnega dejanja.