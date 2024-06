Pogačar ali Pogacar?

Pred jutrišnjim startom kolesarske dirke po Franciji tudi v italijanskih medijih kraljuje Tadej Pogačar, glavni favorit za končno zmago. Tedenska priloga 7 dnevnika Corriere della Sera slovenskemu asu namenja danes platnico in nosilno reportažo. Pogačar je v Italiji zelo cenjen in priljubljen.

Tudi največji italijanski dnevnik se doslej ni potrudil, da bi njegov priimek zapisali s strešico, ampak je vedno le Pogacar, kdaj pa kdaj mu celo ime poitalijančijo v Taddeo. Sodobna računalniška tehnologija omogoča šumnike, a očitno za pravilno pisanje tujih imen in priimkov ni prave volje in zanimanja. Morda bi se morali italijanski mediji za to pozanimati pri kolegih reškega La Voce del popolo, ki imena in priimke piše s šumniki. Tudi sicer tržaški italijanski dnevnik v glavnem ne pozna šumnikov, ki se od časa do časa sicer pojavljajo predvsem v osmrtnicah. To pomeni, da jih imajo, a jih ne uporabljajo.

Na šumnike se sicer s težavo in zamudo privajajo tudi državne in deželne oblasti, ki izdajajo osebne in druge dokumente. Nekaj se na tem področju vendarle premika. Pri tem je treba dodati, da mnogi pripadniki slovenske narodne skupnosti imajo imena in priimke brez šumnikov. Postopki so enostavni, potrebna je le dobra volja.