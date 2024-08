Ponekod v FJK in v Istri padala toča

Ob pronicanju nekoliko bolj vlažnega in nestanovitnega jugozahodnega zraka so danes popoldne ponekod na našem širšem območju nastale močnejše nevihte. V FJK je med drugim padala toča tudi mestoma na Goriškem, in sicer med Šlovrencem in Krminom ter v Ločniku, od koder so poročali o zrnih, velikih do okrog dva centimetra. Močnejše nevihte so v gorskem svetu nastale med drugim v Plodnu, Saurisu in Klužah.

Toča je padala tudi v Istri na območju Buzeta in Pazina ter ponekod drugod. Po poročanju portala Istramet so temperature padle za več kot 10 stopinj, mestoma so se s 35 stopinj Celzija prehodno spustile na 17 stopinj Celzija.