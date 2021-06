Posodobljeni vremenski radar iz FJK od 1. julija operativen

Posodobljeni vremenski radar iz Fossalona bo, s skoraj enoletno zamudo, od četrtka, 1. julija, spet operativen. Javnosti ga bodo predstavili ob prisotnosti podpredsednika FJK in odgovornega za civilno zaščito Riccarda Riccardija.

Zaradi popravil je bil deželni radar ustavljen skoraj šest let. V tem času so ga tehnološko nadgradili in posodobili, zato si obetajo, da bo eden med najbolj sodobnimi vremenskimi radarji v Italiji. Njegovi podatki v obliki radarskih slik pa bodo na razpolago tudi javnosti na spletni strani civilne zaščite, zagotavljajo.

Opazovanje in napovedovanje izrazitih in drugih vremenskih pojavov, kot so, denimo, toča, sneg, nevihte ali le normalne padavine, bo za meteorologe s ponovnim zagonom radarja lažje in učinkovitejše.