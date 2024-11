Postavili najvišje stoječo meteorološko postajo v Julijskih Alpah (video)

Na vrhu Malega Kanina so v četrtek, 31. oktobra, na nadmorski višini 2571 metrov postavili najvišje stoječo meteorološko postajo v Julijskih Alpah in v Furlaniji – Julijski krajini nasploh. Pobudnika sta Società Meteorologica Alpino Adriatica (SMAA) (Alpsko-jadranska meteorološka družba) in Naravni park Julijskih predalp.

Gre za pobudo v okviru projekta »Julijske Alpe Meteo-Lab«, ki ga SMAA financira z lastnimi sredstvi in predvideva namestitev višinskega omrežja meteoroloških postaj na območju Julijskih Alp, kjer zgodovinsko beležijo največje količine padavin v Alpah in v Evropi.

Projekt ima več ciljev, poleg pridobivanja znanstvenih podatkov in podatkov o monitoringu okolja, ki bodo omogočili podnebne in glaciološke študije, bo koristen tudi za raziskave na področju geomorfologije, favne, flore, biologije in ekologije, so sporočili.

Podatki bodo na voljo uporabnikom bodisi za didaktično in turistično uporabo kot tudi za preverjanje nevarnosti proženja plazov. Podatki višinskega omrežja meteoroloških postaj na območju Julijskih Alp so že zdaj na voljo na tej povezavi. Kmalu bodo na razpolago tudi podatki nove meteorološke postaje na Malem Kaninu.