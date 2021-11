Pozivajo k odločnemu ukrepanju

Če svetovni voditelji oz. njihove države ne bodo odločno ukrepali na področju soočanja s podnebnimi spremembami, bodo naleteli na jezo in obsodbo prihodnjih generacij. S tem svarilom se je včeraj v Glasgowu na Škotskem začel vrh voditeljev v okviru podnebne konference Cop26, ki se je drugače pričela v nedeljo. Vrh voditeljev se bo sicer končal danes, konferenca pa se nadaljuje, v dveh tednih pričakujejo več kot 120 svetovnih voditeljev in okoli 25.000 delegatov, novinarjev in podnebnih aktivistov iz skoraj 200 držav.Prisotne je pozdravil britanski premier Boris Johnson, ki je v uvodnem nagovoru posvaril pred nezadržno jezo in obsodbo prihodnjih generacij, če konferenca ne bo prinesla odločnih korakov naprej pri omejevanju segrevanja ozračja. Po njegovem mnenju mora konferenca v Glasgowu pomeniti začetek konca globalnega segrevanja. Britanski premier je pozval k izvajanju pariškega sporazuma o podnebnih spremembah, doseženega na zasedanju Cop21 v Parizu leta 2015.

