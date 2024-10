Na pomolu v Piranu je 28-letni moški v soboto ob 14.25 pretepal dekle. Na pomoč so pritekli prisotni, ki so ga zadržali, ženska pa je pobegnila. Moški jo je nedaleč stran znova ujel in spet tepel. Policisti so ga na kraju identificirali in ugotovili, da gre za 28-letnika iz Ljubljane. Poškodovan je ležal na tleh pod očitnim vplivom alkohola. Pred tem je večkrat padel, pri čemer je utrpel pretres možganov. Policisti obravnavajo kaznivo dejanje nasilja v družini.