Pred nakupovalnim središčem zagorela stiskalnica kartonaste embalaže

Gasilci iz Pordenona so danes ob 9.45 posredovali pred nakupovalnim središčem v kraju Azzano Decimo v Pordenonu, kjer je zagorela stiskalnica kartonaste embalaže. Ko so prispeli na mesto, so obiskovalci že zapustili notranje prostore nakupovalnega središča, v katerih se je valil gost dim. Ogenj je skušal pogasiti uslužbenec. Kazal je znake zastrupitve zaradi vdihavanja dima in ga je prevzela v oskrbo deželna služba za nujno medicinsko pomoč 118.

Gasilci so požar pogasili in zavarovali območje. Nakupovalno središče so z električnimi ventilatorji temeljito prezračili in nato preverili, da ne bi bilo v posameznih lokalih morebitnih sledov strupenih plinov.