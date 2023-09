Pri Palmanovi trčila avtomobil in motor

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so malo pred 13. uro posredovali v Palmanovi, kjer sta na deželni cesti št. 252 blizu Palmanove trčila avtomobil in motor, pri čemer je motorist padel z motorja in utrpel resne poškodbe. Na kraju so mu nudili prvo pomoč, nato so ga helikopterjem prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli v resnem zdravstvenem stanju. Na kraju so bili tudi varnostni organi, ki preiskujejo vzroke nesreče in gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in odpravili njene posledice.