Pričevalki zlorab Marka Rupnika stopili pred novinarje

Natanko pet let po prvem cerkvenem vrhu proti spolnim zlorabam v Cerkvi sta pred novinarje stopili Gloria Branciani in Mirjam Kovač, nekdanji pripadnici sedaj razpuščene Skupnosti Loyola, ki sta bili, kot sta danes izpovedali, žrtvi zlorab duhovnika, nekdanjega jezuita Marka Rupnika. Na novinarski konferenci na sedežu novinarskega sindikata FNSI v Rimu ju je spremljala njuna odvetnica Laura Sgrò, poleg njiju pa je spregovorila tudi Anne Barrett Doyle, raziskovalka spolnih zlorab v Cerkvi in sodirektorica organizacije Bishop Accountability, ki se z zlorabami v RKC ukvarja že 20 let.

Branciani in Kovač, ki sta pred tem svoji izkušnji v anonimni obliki že zaupali italijanskim medijem, sta razkrili spolno in psihično nasilje, ki ga je, kot sta navedli, v 90. letih v ljubljanski Skupnosti Loyola izvajal Marko Rupnik. Ta je pred leti poučeval verouk na slovenskih šolah v Gorici. Po njunih besedah je bilo v lojolski skupnosti, vodja katere je bila Ivanka Hosta, od skupno 40 članic zlorabljenih okoli 20 redovnic.

»Danes sva izpovedali najino zgodbo, ker želiva, da se prizna resnica in krivica, ki smo jo doživele, da dobimo vidljivost, ker nas je veliko, a od nas zahtevajo, naj bomo tiho, naj nekako izginemo: diskreditirajo nas in to ni več sprejemljivo,« je dejala Gloria Branciani.

»Naše zgodbe se povezujejo v večji mozaik,« je dejala Mirjam Kovač. »Znašle smo se pred steno, ki odbija vsak poskus, da bi popravili to nezdravo stanje. Čas je, da se ta obrambni zid zruši v prah,« je zaželela nekdanja redovnica.

»Ta primer si zasluži transparentnosti. Transparentnosti si zaslužijo žrtve, poleg njih po mojem tudi jezuiti. In predvsem ljudje, ki verujejo, ki gredo v cerkev, da bi molili, in se znajdejo pred kakim mozaikom Marka Rupnika,« je komentirala odvetnica Laura Sgrò.