Pristala na strehi v jarku

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes zjutraj v Flumignanu na Videmskem oskrbeli mlado žensko, ki je izgubila nadzor nad vozilom in je zapeljala v obcestni jarek, pri čemer je avtomobil obrnilo na streho. Na kraj je prispelo reševalno vozilo, nato je priletel reševalni helikopter. Z njim so jo prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so jo sprejeli z rumeno triažno kodo. Vzroke nesreče preiskujejo karabinjerji, na kraju pa so bili tudi gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in so odpravili njene posledice.