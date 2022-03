Putinov ultimat za plačevanje plina le preko računa v rubljih

Potem ko je še včeraj kazalo, da bo plačevanje ruskega plina še potekalo po starem oz. v evrih ali dolarjih, je danes ruski predsednik Vladimir Putin zagrozil »neprijateljskim državam« - med njimi so vse članice Evropske unije - s prekinitvijo dobave, če ne bodo odprle bančnega računa v rubljih, preko katerega bodo od 1. aprila plačevale za dobave plina. Kupci naj bi po novem za plačevanje plina morali imeti odprt račun v rubljih pri banki Gazprombank, ki ni predmet zahodnih sankcij in bi lahko sprejemala evrska plačila ter jih nato zamenjala v rublje.

Putin je danes podpisal odlok o novem načinu plačevanja plina, ki ga je napovedal že pred dnevi. Če države ne bodo pristale na plačevanje v rubljih, se bo dobava po obstoječih pogodbah ustavila, je napovedal in ponovil, da pri dobavi ne bodo dobrodelni. V odloku je sicer tudi zapisano, da komisija za nadzor tujih investicij lahko izda dovoljenja za izjeme od plačevanja v rubljih, pri čemer je Putin vladi naročil, da postopek za določitev izjem določi v roku 10 dni.

Nemški kancler Olaf Scholz je danes potrdil, da bodo Zahodne države plin še naprej plačevale v evrih in dolarjih. Povedal je, da v dobavnih pogodbah piše, da so plačila včasih opravljena v evrih, včasih v dolarjih in da je ruskemu predsedniku v pogovorih jasno povedal, da bo pri tem ostalo. Sedem gospodarsko najbolj razvitih držav G7 je prav tako pred tem dejalo, da je za njih ruska zahteva glede plačila plina v rubljih nesprejemljiva.

Cene plina v Evropi so po Putinovi napovedi poskočile. Cene za plin na nizozemskem vozlišču TTF, ki bo dobavljen maja, so tako okoli 15.15 poskočile na 127,37 evra za megavatno uro, nato pa so se do okoli 17. ure umirile na približno 120 evrov na megavatno uro. Cena plina za megavatno uro ob začetku današnjega trgovanja je bila pri 110 evrih.