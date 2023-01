Roberti Slovencem očita protislovnost glede ponovne uvedbe pokrajin

Pierpaola Robertija, ki je v Fedrigovi deželni vladi pristojen za jezikovne manjšine, zanima, kakšno je pravo stališče slovenske narodne skupnosti glede prizadevanj za ponovno uvedbo pokrajin. »Ga predstavlja senatorka, ki v Rimu sopodpiše predlog zakona za ponovno uvedbo izvoljenih pokrajin, ali svetnik, ki je pred nekaj dnevi v deželnem svetu z glasom proti izrazil popolnoma nasprotno stališče,« se Roberti sprašuje z namigovanjem na senatorko Tatjano Rojc (Demokratska stranka) in deželnega svetnika Marka Pisanija (Slovenska skupnost).

Kot smo poročali, si desnosredinska Fedrigova ekipa prizadeva za ponovno uvedbo pokrajin. »Kaže, da izvoljeni slovenski predstavniki podpirajo ponovno uvedbo pokrajin po vsej Italiji, ne pa v Furlaniji - Julijski krajini. To je precej svojevrstno, saj bi zlasti na Tržaškem in Goriškem vmesna upravna raven lahko učinkoviteje zaščitila jezikovno in kulturno specifičnost jezikovne manjšine,« je dejal Roberti.

»V luči vsega tega ne bi želel, da so slovenski predstavniki v deželnem svetu zaradi logike taborov sprejeli diktat, ki je v nasprotju z njihovimi interesi. V tem primeru prepuščam pripadnikom slovenske narodne skupnosti zaključke o tem, kako njihovi predstavniki v institucijah ščitijo njihove interese in kolikšna je njihova doslednost,« je sklenil ligaš, ki je pred izvolitvijo v deželni svet bil tržaški podžupan.