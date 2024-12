S Primorskim dnevnikom v Švico, Maroko, na Kitajsko in še kam

Primorski dnevnik vas bo tudi v letu 2025 popeljal marsikam. Več o tradicionalnih izletih, ki jih naš časopis prireja v sodelovanju s turistično agencijo Aurora viaggi in Krožkom za kulturno, športno in podporno udejstvovanje (Krut), boste lahko brali v torkovi izdaji. Na zadnji dan leta, 31. decembra, bomo po ustaljeni navadi podrobneje predstavili posamezna potovanja.

Za vse tiste, ki že neučakano čakajo na odkrivanje bližnjih in bolj oddaljenih kotičkov sveta, pa tu navajamo tokratne destinacije. Na voljo bodo sledeča potovanja:

-) Maroko (Aurora): 21.–28. aprila 2025

-) Lacij (Aurora): 15.–19. maja 2025

-) Finska in Švedska (Aurora): 14.–21. junija 2025

-) Švica: Od Domodossole do Berna (Krut): 28.–30. julija 2025

-) Kitajska (Aurora): 15.–28. oktobra 2025

Prijave na potovanja v Maroko, Lacij, na Finsko in Švedsko ter Kitajsko bodo zbirali od 7. do 11. januarja 2025 oiroma. do zapolnitve razpoložljivih mest v Potovalni agenciji Aurora v Trstu (Ul. Milano 20, tel. 040-631300) ali prek naslova elektronske pošte izleti.primorski@auroraviaggi.com. Kdor želi s Krutom v Švico, naj se zglasi v uradu krožka v Trstu (Ul. san Francesco 20, tel. 040-360072) ali naj stopi z organizatorjem v stik prek naslova krut@krut.online.