S Triglava poklical reševalni helikopter, da ne bi zamudil letala

Pred dnevi je bil dežuren v ekipi gorskih reševalcev – letalcev na letališču Brnik, ko mu je operater iz številke 112 prevezal klic tujega planinca izpod Triglava, poročajo Primorske novice. »Gospod je v polomljeni angleščini povedal, da se nahaja na Kredarici pod Triglavom in potrebuje transport v dolino. Po prvem presenečenju in povpraševanju o poškodbah, bolezni ali drugih težavah, je gospod vse to zanikal in povedal, da se je uštel v času in da ima ob štirih zjutraj letalo iz Brnika, ki ga res ne sme zamuditi,« je o neverjetnem klicu na facebooku gorske reševalne službe zapisal zdravnik-letalec Peter Najdenov.

Skušal mu je pojasniti, da gorska reševalna služba in nujna helikopterska medicinska pomoč nista namenjeni prevažanju ljudi. »Pa je nadaljeval, da bo naša krivda, če bo ponoči sam hodil proti dolini in se mu bo kaj pripetilo. Rekel je še, da ima itak tako zavarovanje, ki pokriva tudi helikoptersko reševanje in da ve, da v Sloveniji na tak način rešujemo,« je včeraj za Primorske novice povedal Najdenov.

»Ker se je pogovor začel vleči kot makaroni, sem mu rekel, da ne bova prišla skupaj in da moram prekiniti zvezo,« je dodal Najdenov, ki kot zdravnik - letalec deluje kot prostovoljec. Helikopterska ekipa seveda ni poletela proti Kredarici, ali je romunski planinec uspel ujeti letalo, pa ni znano.