Američanka Karoline Jeane Steckley se je pred dobrimi 20 leti preselila v Trst, kjer uči angleščino in vodi italijansko-ameriško društvo. Pogovora s Primorskim dnevnikom se je razveselila, saj je poudarila, da je hčerko prepričano vpisala v šolo s slovenskim učnim jezikom. A intervju na sedežu društva na Trgu sv. Antona – na hodniku so priložnostno izobesili fotografije zadnjih predsednikov ZDA – se je neizbežno začel pri Donaldu Trumpu.

Že takoj po prisegi je sprejel kopico ukrepov in jih še sprejema. Smo v Evropi upravičeno presenečeni zaradi te vneme ali vas Američane to ne preseneča?Po pravici rečeno, dogaja se, kar smo pričakovati. Trump je že v prvem predsedniškem mandatu vsak dan presenetil ali bolje šokiral. Predlaga celo ukrepe, ki so neustavni, recimo tistega, da bi se odpravilo samodejno pridobivanje državljanstva za vse, ki se rodijo na ozemlju ZDA. S tem privablja pozornost in jo hkrati umika od drugih tem, kar je taktika za uresničevanje agende Project 2025 in drugih zelo desnih politik.

Če smo Evropejci potemtakem presenečeni zaradi nečesa, kar ni presenetljivo, česa v Evropi ne razumemo o ZDA?Tu ni kaj razumeti. Tu smo pred nenormalnim pojavom – Trumpom.

Nimate torej vtisa, da Evropejci ne razumemo Amerike?Ne, ne bi rekla, da obstaja nekaj, česar Evropejci ne vidite ali razumete. Tudi jaz marsičesa ne razumem. Še vedno mi ni jasno, kako so Američani izvolili Trumpa prvič in potem še drugič. Ko smo pri kakšnem kosilu, se zdi, da sem edina, ki si ne zna razlagati tega. Pa mi razložijo, da čeprav je ameriško gospodarstvo v vzponu, Američani se tega ne zavedajo zaradi inflacije in visokih cen izdelkov. V redu, si rečem, a zdi se mi, da denar ni edini dejavnik, na podlagi katerega se odločajo volivci. Meni so pri srcu druge teme, na primer vprašanje humanosti družbe. Predvsem pa ne razumem, kako lahko voliš nekoga, ki zanika podnebne spremembe in zavrača znanost. Zdi se mi preenostavno zmetati milijone različnih volivcev v isti koš in reči, da je večina volila Trumpa iz enega samega razloga.

Ste vedeli za Trst, preden bi se priselili sem?Sem že slišala zanj, nisem pa vedela niti kje leži niti kaj drugega o njem. Ko sem bila stara 17 let, sem bila na izmenjavi v Belgiji. Takrat sem tudi obiskala Benetke, si domišljavo zaželela, da bi nekega dne živela tam ... Pa sem dve uri od Benetk!

Bi povzeli, kaj vas je zaneslo v Trstu?Kot mnoge druge – ljubezen. In s tisto ljubeznijo sva še zmeraj skupaj (se zasmeje).

Je on Tržačan?Da, po mami Slovenec iz Mačkolj. Ne govori slovensko, hčerka pa ja. Trenutno obiskuje tehniški zavod Žige Zoisa. Jaz sem si močno želela, da bi hčerka obiskovala slovenski vrtec in potem še slovenske šole.