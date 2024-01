Šestnajst ljudi osumljenih zaradi tihotapljenja zaščitenih morskih vrst

Hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala USKOK preiskuje šestnajst ljudi zaradi uničevanja morskega dna in tihotapljenja zaščitenih morskih vrst. Gre za 11 hrvaških in 5 italijanskih državljanov, ki so zaščitene morske vrste lovili in nato tihotapili čez mejo ter jih prodajali, pri čemer domnevajo, da naj bi nezakonito zaslužili milijon in tristotisoč evrov.

Nezakonite ulove so predelali v skladiščih in jih embalirali v steklene posode, nato so jih prodajali na črnem trgu na Hrvaškem in v Italiji. Od 19. maja 2022 je kriminalna združba nezakonito trgovala z dateljni, morskimi ježi, brizgačami in jajčeci morskih ježev. Pobiranje morskih dateljnov je strogo prepovedano, opozarja USKOK, pobiranje morskih ježev pa uravnavata zakon o zaščiti narave ter pravilnik o zaščitenih morskih vrstah. Obe vrsti sta zaščiteni in je zato trgovanje z njima nezakonito.