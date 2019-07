Skladateljica Nina Šenk nova, najmlajša, članica SAZU

37-letna skladateljica Nina Šenk je postala izredna in najmlajša članica Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Najvišja slovenska znanstvena in umetnostna ustanova ima trenutno 96 rednih in izrednih članov ter 85 dopisnih.

Nina Šenk v članstvu vidi veliko spodbudo za aktivno udejstvovanje tudi v prihodnje, je povedala, in je sprejem v SAZU zanjo velika čast. Hvaležna je članom akademije, ki so kljub »mladosti« opazili njene dosežke in aktivno vpletenost v dogajanje na področju sodobne glasbe v Sloveniji. V članstvu pa vidi veliko spodbudo za aktivno udejstvovanje tudi v prihodnje, za promocijo in širjenje zanimanja za slovensko sodobno glasbo.

V okviru SAZU delujejo znanstveniki in umetniki, ki so bili izvoljeni zaradi posebnih dosežkov. Povprečna starost vseh rednih, izrednih in dopisnih članov je 75,45 leta.

Člani SAZU so med drugim tudi Boris Pahor in Jože Pirjevec (redna) ter Ivan Verč (izredni).