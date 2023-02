Skupno število žrtev potresov preseglo 25.000

Skupno število žrtev uničujočih ponedeljkovih potresov v Turčiji in Siriji je preseglo 25.000. V Turčiji je po zadnjih podatkih umrlo 21.848 ljudi, v Siriji pa je po doslej znanih podatkih življenje v potresu izgubilo 3553 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Potrjeno skupno število žrtev tako zdaj znaša 25.401.

Hud mraz na prizadetih območjih še vedno ovira prizadevanja reševalcev in povečuje trpljenje milijonov ljudi. Po potresu, zaradi katerega je samo v Siriji brez strehe nad glavo ostalo do 5,3 milijona ljudi, v obeh državah pomoč potrebuje najmanj 870.000 ljudi, so opozorili Združeni narodi.

Pet dni žalosti in tesnobe se med prebivalci prizadetih območij medtem počasi stopnjuje tudi v jezo zaradi slabe kakovosti stavb, pomankljivega upoštevanja varnostnih pravil pri gradnji in odziva turške vlade na nesrečo. Po trenutnih podatkih naj bi bilo v potresu uničenih ali resno poškodovanih več kot 12.000 stavb.

V Turčiji so zaradi slabe kvalitete stavb, ki so se zrušile v potresu, v jugovzhodnih regijah Gaziantep in Sanliurfa aretirali 12 ljudi, javni tožilec v regiji Diyarbakir pa je izdal še 29 nalogov za aretacijo. V potresu se je zrušilo vsaj 6000 zgradb, turško državno tožilstvo pa je v regijah, ki jih je prizadel potres, sprožilo vrsto preiskav.

Med aretiranimi so tudi izvajalci gradbenih del. Enega izmed osumljencev so med poskusom pobega iz države v petek prijeli na letališču v Istanbulu.

Turško pravosodno ministrstvo je tožilcem v vseh desetih prizadetih regijah odredilo tudi oblikovanje posebnih uradov za preiskavo zločinov, povezanih s potresom, še poroča AFP.